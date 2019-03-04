РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 мар. В Королеве инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили строительство дома №7 на улице Подмосковной, говорится в сообщении пресс-службы инспекции.

Застройщиком объекта выступает ООО «Северная строительная компания».

«В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы и комплексные испытания внутренних систем», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь дома «Союз» составляет 69 702 квадратных метра. Новостройка рассчитана на 530 квартир жилой площадью 32 864 квадратных метра. Подземный двухуровневый паркинг площадью 18 602 квадратных метра сможет вместить 355 автомобилей.

«В настоящее время застройщик приступил к подготовке необходимых документов для подачи извещения об окончании строительства. После того, как извещение поступит в Главное управление, нами будет инициирована проверка, на основании которой будет принято решение о выдаче дому ЗОС (заключения о соответствии – ред.)», – отметил Гарибян.

При благоустройстве многоквартирного дома учли требования доступности для маломобильных групп населения.