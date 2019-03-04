РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 мар. Сотрудники полиции подмосковных Люберец в понедельник провели для школьников экскурсию в музее МУ МВД России «Люберецкое» в рамках «Урока мужества», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» в рамках акции «Урок мужества», посвященной 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, встретились со школьниками из кадетских классов горокруга Люберцы. В рамках встречи ребята побывали в музее истории Люберецкой милиции, где им продемонстрировали оружие, предметы одежды, личные вещи сотрудников, а также стенды с фотографиями», – говорится в сообщении.

Целью акции является воспитание у молодежи патриотизма, формирование законопослушного поведения и активной гражданской позиции.

«На данном мероприятии выступил председатель совета ветеранов МУ МВД полковник милиции в отставке Михаил Григорьевич Архипов, являющийся непосредственным участником боевых действий в Афганистане. Он рассказал юным слушателям о своей службе, о ярких примерах патриотических поступков, напомнил о памятных датах истории нашей страны и о том, что такое служба в полиции», – заключается в материале.

В завершение мероприятия дети поблагодарили ветерана и сотрудников полиции за познавательную встречу и сделали общее фото на память.