РИАМО - 4 мар. На портале «Добродел» жители Подмосковья могут оставить пожелания и рекомендации по вопросам изменений и уточнений маршрутов автобусов в регионе, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. На совещании также обсуждался вопрос, связанный с организацией новых маршрутов общественного транспорта.

«Наше министерство транспорта организовало работу на «Доброделе», сейчас активно принимаются пожелания и рекомендации жителей по изменению, уточнению маршрутов, по количеству и размеру автобусов, схеме движения», — сказал Воробьев.

Более 400 новых автобусов, из них свыше 150 большого класса, стали курсировать по 90 маршрутам Московской области с начала текущего года.

Все автобусы соответствуют региональному стандарту: в салонах установлены электронные табло оповещения пассажиров и видеокамеры, отслеживающие ситуацию в салоне и по ходу движения транспортных средств, реализована возможность безналичной оплаты проезда, работают системы климат-контроля, обеспечена доступность передвижения для маломобильных групп граждан.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. В течение двух дней сообщение проходит обработку на портале и рассматривается профильным ведомством. Ответы ведомств предоставляются заявителям в течение восьми рабочих дней.