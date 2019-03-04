РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 мар. Более четырех тысяч школьников из подмосковного Подольска в 2018 году прошли добровольные профилактические медосмотры на наличие в крови наркотических веществ, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В Подольске на базе лицея №26 прошло общегородское родительское собрание по профилактике асоциальных явлений среди детей и подростков «Понять. Принять. Уберечь!». Мероприятие организовали комитет по образованию и комиссия по делам несовершеннолетних администрации горокруга. Всего в нем приняли участие около 500 человек.

«В рамках собрания начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Подольску Елена Щукина рассказала о профилактике преступлений среди несовершеннолетних и озвучила итоги проведения профилактических медицинских осмотров в 2018 году. В общей сложности на добровольной основе было проверено 4,2 тысячи учащихся школ городского округа. Наркотических веществ в их крови выявлено не было», – говорится в сообщении.

Помимо этого, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска Сергей Сабинин отметил, что по итогам 2018 года около 80 детей, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации, были привлечены в спортивно-массовые мероприятия и мероприятия комплекса ГТО.

В ходе мероприятия участникам рассказали о том, как обезопасить детей и подростков в интернете, о работе местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», принципах религиозного воспитания в семье и многом другом. В завершение собрания специалисты субъектов профилактики ответили на вопросы педагогов и родителей.