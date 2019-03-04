РИАМО - 4 мар. Скончался солист знаменитой британской электронной группы The Prodigy Кит Флинт, тело музыканта нашли в его доме, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Солист известной британской электронной группы The Prodigy Кит Флинт скончался на 50-м году жизни», – говорится в сообщении.

О смерти музыканта сообщили его родственники, тело нашли в его доме. Причина смерти пока неизвестна. Как сообщают в правоохранительных органах графства Эссекс, полицейские не считают смерть музыканта подозрительной.

Британскую группе The Prodigy образовали в 1990 году. Ее основатели – Кит Флинт, Лиам Хоулетт и Максим Реалити. Флинт был танцором в группе, спустя шесть лет стал вокалистом. The Prodigy завоевала множество наград, в том числе BRIT Awards, MTV Video Music Awards и MTV Europe Music Awards.

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