РИАМО – 4 мар. Управляющая компания ООО «Округ-17» исполнила предписание Госжилинспекции Подмосковья об устранении коррозии на газопроводе жилого дома в подмосковном Щелкове, за выявленные нарушения организация оштрафована на 70 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе проверки содержания общего имущества многоквартирного дома №1 по улице Советская в Щелкове, проведенной по обращению жителей, инспекторы выявили нарушение содержания внутридомового газового оборудования.

«В ходе внеплановой проверки государственные жилищные инспекторы зафиксировали наличие следов нарушений окрасочного слоя, ржавчины, шелушения, деструктивной коррозии на наружном газопроводе многоквартирного дома. А между тем, нарушения УК требований к техническому обслуживанию и ремонту домового газового оборудования могут стать причиной аварийной ситуации», – сказал глава Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Управляющей компании, под управлением которой находится вышеуказанный дом, выдали предписание об устранении выявленных нарушений не позднее, чем в течение 17 дней.

«В отношении ООО «Округ-17» возбуждено административное производство по части 1 статьи 9.23 КоАП РФ о нарушении правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Мерой административного наказания стал штраф в размере 70 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В установленные областной Госжилинспекцией сроки УК привела внутридомовое газовое оборудование в нормативное состояние, что было зафиксировано жилищными инспекторами в ходе контрольной проверки исполнения предписания.

Соков напомнил всем управляющим компаниям, что по поручению губернатора Подмосковья в регионе предпринимаются активные меры для того, чтобы снизить риски возникновения ЧП, которые связаны с эксплуатацией бытового газа в многоквартирных домах.

«В частности, Госжилинспекцией Московской области проводятся регулярные проверки состояния ВДГО и ВКГО. Именно поэтому напоминаю всем управляющим организациям внимательнее относиться к данному вопросу и проводить регулярный мониторинг состояния ВДГО», – заключил Соков.