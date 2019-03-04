РИАМО - 4 мар. На встречу губернатора Московской области Андрея Воробьева с инвесторами в рамках «Подмосковной Масленицы» зарегистрировались более 120 участников, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Во вступительной части губернатор акцентировал внимание на предстоящей встрече с инвесторами, которая пройдет 5 марта в рамках традиционного мероприятия «Подмосковная Масленица».

«Завтра мы уже в шестой раз проведем традиционную встречу с инвесторами. Наша задача – обеспечить максимально благоприятные условия для ведения бизнеса. Более 120 участников уже зарегистрировалось на мероприятие, очень рассчитываю, что оно пройдет результативно», – сказал Воробьев.

В ходе встречи будут обсуждаться вопросы развития взаимодействия с инвесторами, меры поддержки предпринимательства и механизмы реализации сотрудничества, отдельное внимание будет уделено точкам роста и перспективам развития бизнеса.

В рамках «Подмосковной Масленицы» пройдут дискуссии по направлениям: инвестиции в сельское хозяйство, государственно-частное партнерство, меры поддержки промышленности и инвесторов.