РИАМО - 4 мар. На встречу губернатора Московской области Андрея Воробьева с инвесторами в рамках «Подмосковной Масленицы» зарегистрировались более 120 участников, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Во вступительной части губернатор акцентировал внимание на предстоящей встрече с инвесторами, которая пройдет 5 марта в рамках традиционного мероприятия «Подмосковная Масленица».
В ходе встречи будут обсуждаться вопросы развития взаимодействия с инвесторами, меры поддержки предпринимательства и механизмы реализации сотрудничества, отдельное внимание будет уделено точкам роста и перспективам развития бизнеса.
В рамках «Подмосковной Масленицы» пройдут дискуссии по направлениям: инвестиции в сельское хозяйство, государственно-частное партнерство, меры поддержки промышленности и инвесторов.
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