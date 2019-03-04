РИАМО - 4 мар. Владельцам смартфонов Android с поддержкой технологии NFC доступен сервис бесконтактной оплаты Mir Pay платежной системы «Мир», сообщает в понедельник ТАСС.

«Платежная система «Мир» запустила в России мобильный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay, воспользоваться которым смогут обладатели любых смартфонов на Android (начиная от версии 6.0) с поддержкой технологии NFC. Этот сервис пока доступен клиентам «Россельхозбанка», Российского национального коммерческого банка <…>, банка «Центр-инвест», СМП Банка, банка «Россия», УБРиР, Московского кредитного банка и «Промсвязьбанка», – сообщается в пресс-релизе платежной системы.

Сейчас банки завершают подготовку своих устройств для бесконтактной оплаты картами «Мир». В любом POS-терминале с функцией приема бесконтактной оплаты можно будет оплачивать при помощи Mir Pay во втором полугодии 2019 года.

По словам генерального директора Национальный системы платежных карт (оператор национальной платежной карты «Мир») Владимира Комлева, в 2018 году число операций с помощью телефона увеличилось в три раза.

«Популярность мобильных платежных сервисов в нашей стране растет быстрыми темпами – за прошлый год количество операций, совершенных с их помощью, выросло более чем в три раза. Мы уверены, что благодаря запуску Mir Pay держатели российских платежных карт тоже оценят скорость и удобство нашей собственной, национальной реализации платежей с помощью смартфона», – сказал Комлев.

Платежная карта «Мир» была создана как ответ на санкции США, наложенные на Россию весной 2014 года, когда Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В январе 2019 года эмиссия карт «Мир» достигла примерно 53 миллионов карт.