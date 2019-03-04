РИАМО - 4 мар. Детские летние лагеря планируют открыть почти 90 парков и музеев Москвы, сообщил в понедельник журналистам генеральный директор ГАУК «Мосгортур» Василий Овчинников.

«Многие музеи и парки Москвы готовят свои летние лагеря, где можно будет оставлять на день ребенка, а вечером его забирать домой. Например, Музей археологии Москвы, там будет лагерь археолога, где импровизированно детей будут учить что-то раскапывать, очищать, сортировать, анализировать», – сказал Овчинников.

Он отметил, что уже традиционно детский летний лагерь откроется в музее-заповеднике «Царицыно».

«Вот примерно такого формата почти все наши 90 площадок в Москве будут готовить, дополнительно анонсировать, поэтому следите за новостями о старте об этом. Я думаю, что летом в Москве детям будет чем заняться», – добавил Овчинников.