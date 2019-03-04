РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 мар. Свыше 100 единиц специальной техники задействовали в уборке дорог подмосковных Люберец в период с 25 февраля по 3 марта, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Дорожные службы городского округа выполняли уборку территории в ежедневном режиме. Всего было задействовано 240 человек и 105 единиц спецтехники», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что за минувшую неделю вывезли более 2,1 тысячи кубометров снега, использовали 310 тонн противогололедных материалов.

В рамках содержания улично-дорожной сети проводились работы по ее механизированной очистке и обработке. Дорожные службы выполняли уборку тротуаров, подземных пешеходных переходов, парковочных карманов, убирали наледь возле пешеходных переходов.