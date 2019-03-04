РИАМО – 4 мар. Госкорпорация «Роскосмос» соберет комиссию по этике и разберет высказывания в социальной сети руководителя одного из отделов компании – Станислава Жаркова.

Жарков, являющийся начальником одного из департаментов в «Роскосмосе», опубликовал комментарий к записи в Facebook о реновации в Москве. Он назвал живущих в пятиэтажках хрущевской эры людей «скотобазой», которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам» и будет портить новые здания.

«Госкорпорация «Роскосмос» сформирует комиссию по этике и проведет анализ ситуации, после которой будет принято решение в отношении сотрудника, допустившего некорректные высказывания», – сказали в госкорпорации, не называя имен.

Впоследствии Жарков публично извинился за свои слова и призвал рассматривать их как его личное мнение.

Как уточняется, речь в дискуссии в Facebook шла о переселении жителей хрущевок на нынешнюю территорию Центра Хруничева, где предполагается построить жилье.

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