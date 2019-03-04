4 марта начинается масленичная неделя – время, когда в удовольствии полакомиться горячими блинами не отказывают себе даже те, кто сидит на строгой диете. Редакция РИАМО составила гид по местам, где можно отведать праздничное лакомство в самом разном формате – от веганских блинов и французских крепов до традиционных русских блинов с икрой и рыбой.

Creperie De Paris

© Фото, группа Creperie de Paris Вконтакте

Пожалуй, самое известное кафе с французскими блинами-крепами, работающее с 2002 года. В данный момент располагается в трех местах – на Академической, Курской и в Сокольниках. В уютном домашнем интерьере звучит французская музыка, в меню с французскими крепами соседствуют бургеры и креветки, греческий салат и салат «Цезарь», французский луковый суп и том ям. Из главного масленичного блюда в меню можно выбрать галеты с красной икрой, подкопченной форелью и лимонным муссом с васаби, с тамбовским окороком или камамбером.

Блинное меню: галет «8 злаков с соте из говядины» и овощами в паназиатском стиле (550 руб.), галет с ягненком, булгуром, томатами в соусе демиглас со свежей кинзой и чесноком конфи (490 руб.), фирменный «креп-мешочек» с лососем шеф-посола, свежими огурцами и красной икрой в сливочном соусе (490 руб.)

Где: ул. Профсоюзная, д. 12 (м. «Академическая»), ул. Русаковская, д. 29 (м. «Сокольники»), Нижний Сусальный пер., д. 4, стр. 3 (м. «Курская»)

Время работы: с 09:00 до 23:00

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Гранд-кафе «Dr. Живаго»

© сайт Гранд-кафе «Dr. Живаго»

Если ваша цель на эту Масленицу – покутить от души, как это делали наши предки, или сводить семью на блины так, «чтобы было красиво» – ресторан русской кухни с видом на Кремль «Dr. Живаго» станет отличным вариантом. Излюбленное место иностранцев и соскучившихся по оливье и советскому лимонаду москвичей, расположившееся в гостинице «Националь» с пионерками, самоварами и девушками Дейнеки порадует вас магаданскими креветками (1150 руб.), пожарскими котлетами (580 руб.) и крымскими устрицами (340 руб.), а на Масленицу – ржаными и тонкими пшеничными блинами (160 руб.), блинчиками с гречневой кашей и потрохами (260 руб.), а также грибами и перепелиными яйцами (360 руб.).

Блинное меню: блинчики с дичью и брусникой (420 руб.), блинчики с ягнятиной и жареным луком (420 руб.), блины дрожжевые (160 руб.).

Где: ул. Моховая, д. 15/1

Время работы: круглосуточно

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Блинная на Таганке

Блинная на Воронцовской улице открылась еще в 1960-е и с тех пор почти не изменилась. Традиции советского общепита продолжают привлекать сюда как любителей бюджетно пообедать, так и иностранцев, желающих окунуться в аутентичную атмосферу советской столовой. В меню заведения помимо блинов – каши и котлеты, свекла под майонезом и традиционный оливье, чай из граненых стаканов и разливное «Жигулевское». Блины готовят прямо при вас, за одну порцию просят от 40 рублей.

Блинное меню: блины с маслом, сгущенкой, сметаной, джемом и медом (25-40 руб.), блинчики с мясом, ветчиной и сыром (40 руб.).

Где: ул. Воронцовская, д. 8, стр. 1

Время работы: 08:30-16:45, 17:30-06:00

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Вареничная № 1

© Фото, группа Вареничная №1 Вконтакте

Идеальный вариант для тех, кто любит, чтобы было недорого, стильно и вкусно – сеть кафе «Вареничная № 1». Почти два десятка заведений, расположившихся по всему городу, оформлены в стиле советских квартир, являющихся отличным «фоном» как для семейных праздничных посиделок, так и для ежедневного перерыва на обед. «Вареничная № 1» специализируется на русской кухне: традиционные вареники, борщ и котлеты по-киевски здесь делают просто и вкусно. Из блинов – также «нетленные» варианты: с медом, сгущенкой, домашним вареньем и сметаной, они понравятся всем тем, кто экспериментам предпочитает проверенную временем классику.

Блинное меню: блины с курицей и грибами (255 руб.), блины с черникой и творогом (265 руб.), блины с начинками на выбор – мед, сгущенка, домашнее варенье, сметана и др. (195 руб.).

Где: ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 1, Комсомольская площадь, 2а, ул. Тверская, 14 и еще более десятка адресов

Время работы: варьируется с 08:00-10:00 до 00:00

StarLite Diner

© Фото, группа Starlite Diner Вконтакте

История StarLite Diner началась еще в 1995 году – с тех пор сеть американских дайнеров остается не только старейшей, но и самой популярной в Москве. Это неудивительно – здесь и сейчас готовят самые аутентичные милкшейки, бургеры и панкейки на завтрак. Именно за последними сюда стоит приходить на Масленицу – ведь с 4 по 10 марта для всех любителей американских блинчиков приготовлена особая акция – с 6 утра до полудня за 299 рублей можно съесть неограниченное количество панкейков с кленовым сиропом и маслом. Ну а для тех, кто хочет порадовать себя чем-то необычным, в меню есть суперсытные американские панкейки с яйцом, беконом, сыром чеддер и кленовым сиропом (279 руб.).

Блинное меню: блины с клубникой и «Нутеллой» (385 руб.), панкейки с бананами, орехами пекан, кленовым сиропом и маслом (425 руб.).

Где: Коровий вал, 9а (м. «Октябрьская»), Страстной бульвар, 8а (м. «Чеховская»), пр. Вернадского, д. 6 (м. «Университет).

Время работы: круглосуточно

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Favorite Cake

© сайт Favorite Cake

Уютная американская кондитерская на Никитском бульваре – то место, куда можно прийти за панкейками, а заказать в итоге блинный торт, который, впрочем, вполне можно назвать легитимным лакомством для масленичной недели. Из богатого выбора десертов в Favorite Cake есть несколько видов таких тортов, например, блинный торт с сырно-карамельным кремом, бельгийским шоколадом и орехом пекан (490 руб.) или шоколадно-блинный торт Pank Chocolate cake с фисташковым крем-чизом, мини-безе и молочным шоколадом (550 руб.).

Блинное меню: панкейки в сливочном соусе с миксом ягод, панкейки с черничным соусом и голубикой, панкейки Snickers (все – по 420 руб.).

Где: Никитский бульвар, д. 14

Время работы: с 08:00 до 23:00

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Китайский летчик Джао Да

© сайт Китайский летчик Джао Да

Среди бургеров, традиционных салатов и сэндвичей собственное меню бретонских блинов спряталось и у известного клуба на Китай-городе. Среди них – блин по-мексикански, блин болоньезе, блин с форшмаком и грибной икрой, блин с черносливом и грецким орехом и даже блин с шавермой.

Блинное меню: блин с овощами и ветчиной (300 руб.), блин с карамелью (230 руб.), блин с семгой и соусом «базилик» (320 руб.).

Где: Лубянский проезд, д. 25, стр. 2

Время работы: с 11:00-12:00 до 06:00

Кафе «Авокадо»

© сайт кафе «Авокадо»

Масленица – праздник универсальный, и праздновать ее можно и нужно не только всеядным мясоедам, но и тем, кто придерживается особого режима питания. Собственное меню блинов в рамках завтрака есть и у кафе «Авокадо», специализирующегося на кухне для веганов, вегетарианцев и сыроедов. Здесь – и французский креп «Сьюзетт» с апельсиновой цедрой и мятой (290 руб.), и блины с кленовым сиропом (220 руб.), и большой ассортимент блинчиков с джемом – апельсиновым, айвовым, розовым, вишневым, клубничным или черничным (220 руб.).

Блинное меню: блины с кленовым сиропом (290 руб.), блинчики с джемом (220 руб.)

Где: ул. Тверская, д. 5/6, Чистопрудный бульвар, д. 12, корп. 2

Время работы: с 10:00 до 23:00 (по воскресеньям с 12:00)

«Теремок»

Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» активно противопоставляет себя фаст-фуду, называя свой формат «фаст-кэжуал». Правда, по привычке «Теремок» все равно считают «быстрой едой», ведь перекусить в одном из нескольких десятков кафе, расположенных по всему городу, можно действительно быстро, вкусно и бюджетно. В кафе можно найти большой ассортимент блюд русской и советской кухни – от селедки под шубой, пельменей и сырников до гурьевских каш, березового сока и иван-чая. Но главным пунктом в меню остаются блины – как традиционные (с капустой и яйцом, семгой, сметаной, мясом, красной икрой), так и «экспериментальные» (блин итальяно с вялеными помидорами, блин карбонара, блин «Цезарь с кетчупом»).

Блинное меню: блинчик с грибами и картошкой (109 руб.), блин «Илья Муромец» (300 руб.), блин фермерский с беконом, картофельным пюре, маринованными огурцами и луком фри (199 руб.) (стоимость может отличаться в зависимости от места).

Где: в одном из нескольких десятков заведений рядом с вами

Время работы: варьируется, как правило – с 08:00-10:00 до 21:00-23:00