РИАМО - 4 мар. В этом году около 52 тысяч московских детей льготных категорий поедут в загородные лагеря и на базы семейного отдыха, сообщила в понедельник заместитель генерального директора ГАУК «Мосгортур» Юлия Силенко.

«Мосгортур» ежегодно организовывает отдых для детей, в том числе для детей 13 льготных категорий, а именно малообеспеченных, с инвалидностью, детей-сирот. В частности, в этом году мы планируем за счет городского бюджета оставить этот уровень как он был в прошлом году, когда отдохнуло около 52 тысяч московских детей, включая индивидуальный и семейный отдых», – сказала Силенко.

По ее словам, «Мосгортур» уже подготовил шесть образовательных программ детского отдыха.

«У «Мосгортура» есть девиз, что детский отдых должен быть полезным. Программа полезного отдыха в этом году будет отвечать развитию определенных скилов у детей, в частности финансовая грамотность, знание о Москве, лидерские качества, проектная деятельность», – добавила Силенко.