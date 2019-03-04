РИАМО (КОРОЛЕВ) – 4 мар. В подмосковном Королеве 18 марта можно будет сдать кровь в рамках городской донорской акции «Я спасаю жизнь», сообщается в Instagram-аккаунте Королевского молодежного центра.

«Восемнадцатого марта 2019 года в Королеве пройдет городская донорская акция #ЯСпасаюЖизнь. В этот день неравнодушные жители Королева смогут сдать кровь для нуждающихся людей», – говорится в сообщении.

Акция пройдет в Центральном дворце культуры имени Калинина с 09:00 до 12:00 по адресу: улица Терешковой, дом №1.

Донором может стать гражданин Российской Федерации от 18 лет и весом более 50 кг.

Регистрация и подробности по телефонам: 8(926)339-76-51, 8(977)409-70-40.