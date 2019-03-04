РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска коммунальщики продолжают очищать дворы многоквартирных домов от снега, сообщается на странице «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Календарный весенний месяц март больше похож на зимний. Вчерашний снег и метель – яркое тому свидетельство. Но снег надо убирать. Поэтому техника и дворники очищают дворы многоквартирных домов, находящихся в управлении МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск, от снега (в понедельник – ред.)», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, территории многоквартирных домов микрорайона Климовск от снега убирали и 1 марта.