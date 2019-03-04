РИАМО – 4 мар. Областной арбитраж трижды в течение месяца подтвердил законность предписаний Госжилинспекции Московской области, выданных управляющей компании «СЭР» из Дзержинского, оспаривались требования о передаче технической документации на многоквартирные дома, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В октябре 2018 года надзорное ведомство установило, что ООО «СЭР» вопреки ЖК РФ не передало выбранной жителями УК техническую документацию на дома №№ 1В и 8 по улице Шама, а также №18 по Угрешской улице. Были выданы предписания об устранении нарушений. Прежняя управляющая компания не согласилась с предписаниями и подала в арбитраж заявления о признании их незаконными и их отмене. Однако, изучив представленные доказательства, суд во всех трех случаях принял решение об отказе в удовлетворении требований ООО «СЭР».

«Арбитражный суд Московской области трижды в течение месяца отказал ООО «Содержание, Эксплуатация и Ремонт» («СЭР») из городского округа Дзержинский в удовлетворении требований о признании незаконными и отмене предписаний Госжилинспекции Московской области. Оспаривались требования о передаче технической документации на многоквартирные дома выбранной собственниками УК «Универсальные решения», – говорится в сообщении.

В числе прочих арбитраж отклонил довод ООО «СЭР» о том, что техническая документация у него отсутствует, поскольку не была передана предыдущей УК. В судебном решении отмечено, что в таком случае необходимо было принять исчерпывающие меры к получению всех необходимых документов от предшественника.

«Согласно жилищному законодательству, прежняя УК в течение трех рабочих дней со дня прекращения договора управления обязана передать новой управляющей компании документы на общедомовые приборы учета, акты проверки инженерных коммуникаций и многое другое. Без этих документов невозможно управление многоквартирным домом», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он добавил, что утверждение об обжаловании протокола общего собрания собственников в суде общей юрисдикции не может быть основанием для отмены предписания. Ведь «СЭР» не представил доказательств подачи заявления, равно как и вынесения решения о признании указанного протокола недействительным.

В результате Арбитражный суд Московской области пришел к выводу, что выданные предписания не подлежат отмене, поскольку соответствуют действующему законодательству РФ. Требования управляющей компании «Содержание, Эксплуатация и Ремонт» оставили без удовлетворения.