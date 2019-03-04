РИАМО - 4 мар. В 2019 году в столице планируют улучшить транспортную и пешеходную доступность 33 объектов промышленности, расположенных в девяти административных округах, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

Многие из этих предприятий находятся вблизи действующих станций метрополитена, Московского центрального кольца. Пять предприятий находятся в границах строящихся станций метрополитена – «Авиамоторной», «Лухмановской», «Окской», «Стахановской», «Лефортово». Часть работ по улучшению доступности промышленных предприятий будет выполнена в рамках благоустройства территорий, прилегающих к МЦД-1 «Сетунь», к станциям МЦК «Новохохловская», «Лихоборы», «Верхние котлы» и «Стрешнево».

«Сейчас дороги, ведущие к промышленным предприятиям, а также граничащим с ними районам жилой застройки, находятся в неудовлетворительном состоянии: это плохое состояние покрытий, узкие тротуары или полное их отсутствие, недостаточное освещение на проезжей и пешеходной частях, нет удобного подхода к зданиям, а также остановочных павильонов общественного транспорта», – отмечается в сообщении.

Сейчас на этих предприятиях работает в общей сложности около 66 тысяч человек. При проектировании работ по улучшению пешеходной и транспортной доступности предприятий были учтены предложения их руководителей и сотрудников, а границы работ согласованы с префектурами административных округов.

Также в рамках работ по благоустройству территорий планируется установить бордюрный камень, оборудовать новые тротуары, заменить асфальтобетонное покрытие существующих. Предусмотрена реорганизация парковочного пространства и установка новых остановок общественного транспорта. На тех участках, где освещение недостаточное или отсутствует совсем, установят новые или заменят старые опоры освещения.

Кроме того, будут выполнены работы по ремонту существующего газона и обустройству нового.