РИАМО - 4 мар. Знаменитые жостовские подносы представили на показе сезонной коллекции Сергея Сысоева весна-лето 2019 в рамках Южноафриканской недели высокой моды в Йоханнесбурге, ЮАР, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Работа над созданием новой коллекции Zhostovo by SERGEY SYSOEV шла несколько месяцев в лаборатории живописного цеха Жостовской фабрики.

«Сотрудничество с Сергеем Сысоевым – новый взгляд на традиционные народные художественные промыслы Московской области. Очень отрадно, что сотрудники Жостовской фабрики прилагают усилия по сохранению актуальности промысла Жостово и его развитию. Предприятие постоянно ищет новые возможности эволюции, экспериментирует с росписью предметов декора интерьера, сотрудничает с дизайнерами и творческими людьми из других областей искусства, чтобы предметы с многослойной авторской росписью гармонично вписывались в современные интерьеры», – заявил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Zhostovo by SERGEY SYSOEV – это традиционный жостовский букет, выполненный в монохромной черно-белой гамме с ярким оттенком одиночного элемента, достигаемый с помощью приема акцентирования цвета.

Сысоев – создатель одежды со своим авторским почерком, мастерски владеет искусством сочетания контрастов и цвета. В основе бренда – цветущая роза, которая совпадает с концепцией дизайна народного промысла Жостово. Уже 17 лет дизайнер является обязательным участником Moscow Fashion Week.

Воплотила в жизнь идею дизайнера одна из лучших художниц Жостовской фабрики – Татьяна Агеева, виртуозно владеющая техникой кьяроскуро, позволяющей воспринимать изображаемый предмет объемным за счет распределения различных по яркости оттенков одного цвета. Агеева работает на Жостовской фабрике с 1993 года, является членом Союза художников России и знаменита своими богатыми фламандскими букетами в технике Жостово.

Результат сотрудничества высоко оценили поклонники Жостово и коллеги дизайнера. Первые изделия лимитированной серии – несколько десятков подносов разного размера и формы уже поступили в продажу. Подносы написаны с небольшими вариациями по 10 авторским эскизам. На подносах указан уникальный номер и год создания.

Жостовская роспись – уникальное явление в русской художественной культуре, зародившееся почти 200 лет назад. Яркие сказочные цветы на темном фоне лакированного подноса – один из самых известных символов Московской области и русского народного искусства в мире.