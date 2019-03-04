РИАМО - 4 мар. Собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Волоколамском районе привлекли к ответственности за невыполнение в срок предписания управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, владелец не расчистил земельный участок от сорной травы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Специалисты проверили исполнение требований ранее выданного предписания Р.А. Логачевым, являющегося собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 5 гектаров, расположенного в Волоколамском районе.

«В процессе проведения проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок не выполнено. Собственником не проведены работы по зачистке земельного участка от зарастания сорной (на площади 4,6 гектара) и древесно-кустарниковой (на площади 0,4 гектара) растительностью. Земельный участок не приведен в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства», – отмечается в сообщении.

За выявленные нарушения в отношении Р.А. Логачева был составлен протокол об административном правонарушении, материалы административного дела переданы в судебный участок №157 района Хорошево-Мневники Москвы для принятия решения.

«Решением мирового суда Р.А. Логачев привлечен к административной ответственности по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», – уточняется в материале.