РИАМО - 4 мар. На текущей неделе в Подмосковье и Москве ожидаются и дожди, и январские морозы, будет резко меняться атмосферное давление, но в выходные придет апрельское тепло, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В большинстве дней погоду будут определять атлантические циклоны, с большими скоростями перемещающиеся по северной половине Европейской территории. Циклоны несут большие запасы теплого и влажного океанического воздуха, а покидая территорию, открывают путь холодным северным ветрам», – говорится в сообщении.

В Московском регионе 5 марта ожидается облачная погода с небольшими осадками ночью в виде мокрого снега, а днем – дождя. И ночью и днем температура сохранится близкой к нулю, а к вечеру со сменой ветра юго-западного направления на северо-западное температура начнет понижаться.

В ночь на 7 марта при небольшой облачности морозы усилятся в Москве до минус 11-13, а по области – местами до минус 15 градусов, днем температура повысится, но сохранит отрицательные значения, ее максимальное значение – минус 2-4 градуса.

«В праздничный день 8 марта очередной циклон приблизится к Московской земле. Ночью еще сохранятся небольшие морозы, минус 2-7 градусов, а днем потеплеет – 0 – плюс 5 градусов. Время от времени будут идти осадки», – добавляется в сообщении.

В выходные также ожидаются осадки, которые днем будут преимущественно в виде дождя. Температура по ночам будет близка к нулю, днем поднимется до плюс 2-7 градусов. Такая температура соответствует началу апреля.