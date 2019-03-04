РИАМО - 4 мар. В подмосковных Мытищах нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Инвест-Капитал» на действия МКУ «Управление капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства» и МКУ «Управление в сфере закупок для муниципальных нужд» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Инвест-Капитал» обоснованной», – отмечается в сообщении.

Также УФАС выдало МКУ «Управление капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства» и МКУ «Управление в сфере закупок для муниципальных нужд» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.