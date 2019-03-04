РИАМО - 4 мар. Прошедшей зимой в столице число солнечных часов оказалось на треть меньше нормы, самым темным месяцем стал декабрь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Прошедшая зима только на две трети выполнила норму по солнечному сиянию. За три месяца солнце радовало москвичей лишь в течение 82 часов при норме 123 часа», – говорится в сообщении.

Самым темным оказался декабрь, Солнце светило всего 21 час. В январе было 23 солнечных часа, а в феврале – 72.

Самым солнечным был февраль 2007 года - продолжительность солнечного сияния составила 91 час. А самым хмурым - февраль 2001 года, в котором набралось лишь 23 часа.