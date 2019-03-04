РИАМО - 4 мар. Снежный покров в этом году на территории Москвы и Подмосковья может сойти раньше, чем обычно, сообщил журналистам в понедельник руководитель Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По его словам, климатическая весна приходит в Московскую область в двадцатых числах марта.

«Если март еще зимний месяц, потому что снег не растаял, реки подо льдом, то апрель – это период, когда все меняется стремительно. Вскрытие рек, сход снежного покрова – это обычно первая декада апреля. Конец апреля – набухшие почки, постепенный переход к лету. Если посмотреть ближайшие дни, мы идем с опережением графика, может быть, это (сход снега - ред.) случится раньше», – сказал Киктев.

Он также отметил, что нынешняя зима в целом в России не была холодной.

Ранее Киктев сообщал, что погода на масленичной неделе в Подмосковье и Москве будет теплее обычного, но ожидаются сильные порывы ветра.