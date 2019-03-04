РИАМО - 4 мар. Новый корпус научно-производственного объединения «Алмаз» открыли в Москве, в нем будут производить компоненты для зенитных ракетных комплексов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В понедельник зампред правительства РФ Юрий Борисов и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новый производственный корпус АО «НПО «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» – цех комплексной сборки и регулировки. Также Собянин вручил награды города Москвы отличившимся сотрудникам предприятия.

«НПО «Алмаз» является одним из наиболее успешных промышленных предприятий Москвы, которое реализует масштабную программу технического перевооружения и освоения выпуска новых видов оборонной продукции. Одним из результатов этой работы стал и новый цех площадью более 6,5 тысяч квадратных метров, который мы сегодня открываем», – заявил градоначальник.

По словам Собянина, правительство Москвы предоставило предприятию статус промышленного комплекса и льготы по уплате налогов в городской бюджет, что, помогает «Алмазу» решать стоящие перед ним задачи.

В новом корпусе будут производить компоненты для зенитных ракетных комплексов и комплексы автоматизации. Инвестиции в строительство составили 250 миллионов рублей. На предприятии создано 200 дополнительных рабочих мест.

В июне 2019 года НПО «Алмаз» планирует начать строительство 13-этажного научно-лабораторного корпуса площадью 86 тысяч квадратных метров. Инвестиции на эти цели составят 7 миллиардов рублей. В новом корпусе предприятия будет создано 5,5 тысячи рабочих мест. Завершить строительные работы планируется в 2022 году.

Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина было основано в 1947 году и сегодня является системообразующим предприятием оборонно-промышленного комплекса России. Входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей». В Москве расположены 13 исследовательских и производственных предприятий «Алмаз-Антея» с общей численностью работающих более 20 тысяч человек.

НПО «Алмаз» – один из мировых лидеров в области разработки новейших зенитных ракетных систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны. Продукция предприятия стоит на вооружении более чем в 30 странах.