РИАМО - 4 мар. За три дня в Подмосковье и Москве может выпасть 12 миллиметров осадков, что составляет около 35% от месячной нормы марта, сообщается на сайте Росгидромета.

«Сегодня, понедельник. Днем – плюс 2 градуса. Облачно, небольшие осадки. Количество осадков – 2 миллиметра. 5 марта, вторник: ночью – плюс 1 градус, облачно, временами небольшие осадки, количество осадков – 2 миллиметра, днем — плюс 6 градусов, облачно, дождь, количество осадков – 6 миллиметров», — говорится в сообщении.

Шестого марта в Московском регионе ночью будет 0 градусов, облачно, временами небольшие осадки, днем — плюс 1 градус, общее количество осадков за сутки – 2 миллиметра.

Седьмого марта осадков в Подмосковье и Москве не ожидается. Ночью похолодает до минус 12 градусов, а днем ожидается плюс 1 градус.

Месячная норма осадков в марте составляет 34 миллиметра.