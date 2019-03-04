РИАМО - 4 мар. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на первый этап строительства гольф-клуба в деревне Сколково в Можайском районе столицы, объект возведут за счет инвестора, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Первая очередь строительства включает инженерно-техническое и транспортное обеспечение спортивно-рекреационных объектов гольф-клуба. Срок действия разрешения на строительство – до марта 2021 года», – отмечается в сообщении.

На территории планируется размещение двух административно-бытовых корпусов общей площадью около 2 тысяч квадратных метров. Между корпусами организуют площадку с асфальтовым покрытием и элементами благоустройства. Территорию обеспечат подъездом из внутренней территории гольф-клуба для электрокаров и заездом на поселковую дорогу с контрольно-пропускным пунктом. Вблизи КПП организуют парковку для сотрудников.

В рамках второй очереди предполагается строительство спортивно-рекреационных объектов гольф-клуба – многофункционального спорткомплекса, гостиницы с гостевыми домами и открытых спортивных сооружений.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам гольф-клуба будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – пояснил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.