РИАМО - 4 мар. Медицинское оборудование на 23 миллиона рублей завезли в детский консультативно‐диагностический центр в подмосковной Электростали, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Электростальский детский консультативно-диагностический центр закуплено новое медицинское оборудование на общую сумму 23 миллиона рублей. В основном это техника для офтальмологического кабинета, а также реабилитационное оборудование. В учреждении оказывается специализированная медицинская помощь детям не только Электростали, но и всего востока Подмосковья», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что ранее за получением такой медицинской помощи жителям данных территорий приходилось обращаться в областные медучреждения, расположенные в Москве.

«Новое оборудование позволяет проводить на более высоком уровне диагностические процедуры. Например, благодаря широкоугольной ретинальной камере, врачи могут сделать бескрасную фотографию сетчатки глаза пациента, обследование на аппарате прошли уже более 50 детей. Также в КДЦ поступил офтальмологический томограф, который позволяет получить изображения высокого качества участков сетчатки, зрительного нерва или переднего сегмента глаза», – уточнил Матвеев.

В Московской области на приобретение нового медицинского оборудования в 2019 году выделено порядка 9 миллиардов рублей.