РИАМО - 4 мар. В Подмосковье и Москве на 4 и 5 марта объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 24 часа с 21:00 понедельника.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Калужской и Тульской областей.

В Московском регионе в понедельник установилась облачная погода с небольшим снегом, максимальная температура составит плюс 1 градус.

В ночь на 5 марта в регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки, днем пройдет дождь. Порывы ветра местами усилятся ночью до 15 метров в секунду, днем — до 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем — плюс 3-5 градусов.