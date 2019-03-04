РИАМО – 4 мар. Сотрудники Госжилинспекции Подмосковья на прошлой неделе выявили более одной тысячи нарушений жилищного законодательства, также они составили более 400 протоколов об административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С 25 февраля по 1 марта 2019 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 1064 нарушения жилищного законодательства», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он также добавил, что за текущий период инспекторы выдали 390 предписаний об их устранении и составили 414 протоколов об административной ответственности.

«По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 538 штрафов на общую сумму 4 миллиона 762 тысячи рублей», – отметил Соков.

По его словам, в течение прошлой недели инспекторы обследовали состояние тепловых контуров и фасадов в 2429 многоквартирных домах региона.

«Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 19 домах. Больше всего их на территории городского округа Красногорск (15). Нарушение теплового контура было обнаружено в 2 домах в городском округе Краснознаменск», – сказал глава ведомства.

Он добавил, что больше всего протоколов инспекторы составили в Красногорске. Здесь за нарушение лицензионных требований, правил безопасного содержания газового оборудования, норм энергосбережения, а также неисполнение предписаний Госжилинспекции заведены 28 административных дел в отношении ООО «УК «Жилищный трест и К», ООО «ДЭЗ», ООО «УК «Отрада», МБУ «Ильинское Подворье», ООО «Р.К.Х.», ООО «Сфера», МУП «РСП», ООО «УК «Протон», ООО «ПИК-Комфорт» и ООО «В лесу».

«На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки», – заключил Соков.