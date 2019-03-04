РИАМО - 4 мар. Свыше 5 тысяч квадратных метров площадей со специальной ставкой аренды реализованы через городские аукционы на прошлой неделе, в торгах за 48 объектов приняли участие 246 представителей малого бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике столицы.

«Самым популярным направлением городских торгов остаются аукционы по аренде объектов со специальной стартовой ставкой – 1 тысяча и 4,5 тысяч за квадратный метр в год. Воспользоваться предложением могут только представители малого бизнеса», –отмечается в сообщении.

Самая острая конкурентная борьба развернулась на торгах за объект расположенный по адресу: Ленинский проспект, дом 105. На лот общей площадью 160 квадратных метров претендовали 20 участников. Итоговая стоимость объекта увеличилась практически в шесть раз.

Серьезная конкуренция наблюдалась на четырех аукционах за право размещения объектов нестационарной торговли, находящихся в ведении ГУП «Московский метрополитен». Для участия в торгах поступили 96 заявок.

Ажиотажный спрос вызвал выставленный на аукцион объект без объявления цены. 89 предпринимателей подали ценовые предложения на право покупки подвального помещения площадью 132 квадратных метров в ЦАО. Итоговая цена лота составила 3,5 миллиона рублей.

Высокий уровень конкуренции наблюдался на аукционах за право размещения нестационарной торговли. Так, 52 участника претендовали на 15 лотов, расположенных в столичных парках. А 12 предпринимателей приняли участие в торгах по аренде семи объектов коммерческой недвижимости, находящейся в имущественной казне города Москвы и хозяйственном управлении государственных унитарных предприятий.

Конкурентная борьба развернулась и на аукционах по аренде земельных участков. Восемь участников подали заявки на участие в торгах. По итогам сессий на торгах реализованы два лота.

Первый объект представляет собой земельный участок, предназначенный под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 4,3 тысячи квадратных метров, расположенный в Зябликове. На втором участке в Зеленограде появится объект культурно-просветительского назначения площадью 2 тысячи квадратных метров.