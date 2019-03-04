РИАМО – 4 мар. День открытых дверей провели представители 60 управляющих компаний в подмосковной Балашихе, повесткой дня стала тема повышения безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВГО), говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие сотрудники Госжилинспекции Московской области, органов местного самоуправления, профильных служб, осуществляющих деятельность по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и другие. Они ответили на вопросы жителей городского округа Балашиха и рассказали о необходимости регулярных проверок и обслуживания газового оборудования.

«Во многих случаях трагедии происходят именно из-за неисправности ВГО. Для проведения плановой проверки собственнику необходимо предоставить доступ к газовой плите, колонке и газовому крану. Проверить утечку можно только с помощью специального прибора-газоанализатора. Регулярные осмотры и обслуживание газового оборудования позволят выявить неисправность и предотвратить ЧП (чрезвычайное происшествие – ред.)», – сказал гендиректор компании «Виссервисгаз» Андрей Ермолаев.

Главный энергетик «Град+Сервис» Владимир Бучнев отметил, что во время обхода квартир сотрудники обслуживающих организаций должны иметь при себе документы, подтверждающие их полномочия.

«Сотрудник газовой службы должен иметь при себе удостоверение с фотографией и указанием его должностных обязанностей. Если у собственника есть сомнения, он может позвонить в управляющую компанию. Мы рассказываем жителям про случаи мошенничества и проводим постоянные профилактические беседы», – сказал Бучнев.

Также участники Дня открытых дверей обсудили и другие вопросы, среди них – возможность проверки внутриквартирной вентиляции и планы ремонта на текущий год.

В соответствии с действующим законодательством, в Московской области заключение договора на обслуживание газового оборудования со специализированной организацией является обязательным для собственников всех газифицированных квартир. Его можно заключить самостоятельно или решением общего собрания собственников.

При появлении запаха газа необходимо немедленно сообщить об этом по телефону экстренного вызова службы газа «04» или по единому номеру вызова оперативных служб «112».