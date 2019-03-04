РИАМО – 4 мар. Завершившаяся зима в России не была холодной, в столице минимальная температура составила около минус 20 градусов, сообщил журналистам в понедельник директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

«На большей части территории России этой зимой отмечались температурные аномалии со знаком плюс или около 0. <…> Зима на территории страны в целом за три месяца не была холодной», - сказал Киктев.

В Москве минимальная температура была около минус 20 градусов, максимальная - плюс 5,3 градуса.

«Серьезных отрицательных температур не было. Зима достаточно долго была ровная, настоящая», - уточнил Киктев.