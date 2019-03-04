РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 мар. В поселке Мирный подмосковных Люберец в понедельник днем столкнулись пассажирский автобус «Мострансавто» и иномарка, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

«Пассажирский автобус «Мострансавто» отъезжал от остановки в поселке Мирный. Водитель иномарки его не пропустил, и автобус столкнулся с автомобилем», – сказал очевидец.

По его словам, удар пришелся в переднее крыло и переднюю пассажирскую дверь автомобиля.

Сотрудники ГИБДД на место аварии еще не прибыли.