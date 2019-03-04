РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 мар. В городском округе Балашиха завершилось проектирование школы на 1,1 тысячи мест, расположенной по адресу: шоссе Энтузиастов, дом №38, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Новое общеобразовательное учреждение будет построено в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2019-2024 годы», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Срок окончания работ и сдачи объекта – 2021 год. Финансирование объекта осуществляется из средств областного бюджета и бюджета муниципального образования.

«В четырехэтажном здании школы общей площадью более 16 тысяч квадратных метров предусмотрены все необходимые помещения для организации учебного процесса и внеурочной деятельности, питания и медицинского сопровождения школьников: классы, столовая, залы для занятий физкультурой и проведения торжественных мероприятий, административные и вспомогательные помещения», – говорится в сообщении.

Предполагается проведение работ по благоустройству прилегающей территории. Общая площадь земельного участка составит более 4,7 гектара.