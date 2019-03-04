РИАМО - 4 мар. На масленичной неделе в Подмосковье и Москве будет теплее обычного, но ожидаются сильные порывы ветра, сообщил журналистам в понедельник директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

«Прогноз на неделю - погода теплее обычного, температурные аномалии существенные, днем плюс 3-5, дождь, дальше ситуация будет меняться, циклон, в среду понижение температур. К вечеру в среду и ночью - до минус 12-14 градусов. Днем минус 3-1, в ночь на пятницу - минус 7-2 градуса, облачно, осадки. Днем 8 марта в столице 3-8 градусов тепла, облачно, осадки. В субботу ночью 0 - плюс 5», - сказал Киктев.

По его словам, вся неделя ветреная, порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, поскольку Московский регион находится в области больших перепадов давления.