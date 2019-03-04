РИАМО - 4 мар. В подмосковном Ногинске врачи успешно удалили у 50-летней пациентки миому весом 11 килограммов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В стационар родильного дома Ногинской центральной районной больницы бригадой скорой помощи была доставлена женщина в возрасте 50 лет с жалобами на высокую температуру, сильные боли в животе и слабость. При обследовании врачи обнаружили у пациентки гигантскую миому – доброкачественную опухоль матки – весом 11 килограммов», – сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

Он уточнил, что более 10 лет женщина не наблюдалась у гинеколога.

Врачи Ногинской больницы провели успешную операцию по удалению гигантской миомы у пациентки. Сейчас женщина продолжает находиться в больнице под наблюдением медиков – специалисты оказывают ей всю необходимую помощь.

«Призываю всех жителей региона внимательнее относиться к собственному здоровью и регулярно проходить медицинские обследования, в том числе – диспансеризацию», – добавил Матвеев.

Министр напомнил, что в минувшем году в Подмосковье диспансеризацию прошли более 1,16 миллиона человек.