Городской округ Истра, с живописным Истринским водохранилищем, уникальным Ново-Иерусалимским монастырем и необыкновенно «вкусным» воздухом, считается элитным местом в Подмосковье. Недаром здесь любят жить звезды, много модных кафешек и дорогих гостиниц, а на местных рынках продукты доступны разве что для дачников из коттеджных поселков. Несмотря на это, жить здесь вполне комфортно и для обычного человека. О том, какой была Истра в 1990-е и как живется здесь сейчас, РИАМО рассказала руководитель туристско-информационного центра «Русская Палестина» Оксана Мощицкая.

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Монастырь на Истре – место, которое держит

© из личного архива героини

Я выросла в Казахстане, и в 1990-х работала там в художественном музее. В Истре впервые побывала 1997 году – коллеги-музейщики пригласили в гости. Город покорил меня с первой секунды! Здесь было безумно интересно, и я без конца фотографировала Ново-Иерусалимский монастырь и местные пейзажи. Так совпало, что в том же году мне предложили работу в музее «Новый Иерусалим». Я с головой погрузилась в мир памятника 17 века, связанного с именами патриарха Никона и Петра Первого. В итоге уже 20 лет работаю в этом уникальном месте и живу в Истре.

Ново-Иерусалимский музей – потрясающий, и тогда, и сейчас. Работая в Павлодарском музее в Казахстане, я читала лекции о русской культуре, русском костюме и русской избе по слайдам и книгам. Здесь же была целая коллекция этнографического костюма и настоящая деревенская изба - изба Кокориных, которая и сейчас находится в Гефсиманском саду на территории монастыря. То есть я рассказывала то же самое, но уже на реальных экспонатах. Это был профессиональный восторг!

Сейчас у музея новое современное здание, но до 2014 года он находился прямо в стенах монастыря. У нас, сотрудников музея, было ощущение уединенной жизни, некоего служения, несмотря на то, что мы работали в светском учреждении.

Правда, зарплаты у музейщиков в те времена были совсем небольшие, поэтому все стремились в Москву. И у меня периодически возникали мысли о переезде, но, казалось, что монастырь держит и не отпускает.

Прошло 20 с небольшим лет, и ситуация в корне изменилась – сейчас уже москвичи приезжают на работу в МВК «Новый Иерусалим». Зарплата в Истре достойная, так что местная молодежь уже не рвется работать в Москву, а ищет работу здесь.

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Воздух, который лечит

© из личного архива героини

Когда я только переехала в Истру, она казалась мне тесным маленьким городком. Тянуло в Москву, где было больше возможностей для реализации, больше музеев, театров, общения и так далее. Со временем я полюбила Истру, у меня ощущение, что прожила здесь всю жизнь. Мыслей о переезде в другой город давно уже нет. Все мои друзья-москвичи подтверждают: зачем переезжать в Москву, когда жители столицы перебираются на Истру?

Для меня одна из причин этого – воздух на Истре, он изумительно вкусный. Кроме того, для меня он оказался целебным. Здесь я совершенно избавилась от проблем с органами дыхания – вообще забыла, что такое кашель.

Элитное место по демократичным ценам

© из личного архива героини

За 20 лет Истра действительно сильно изменилась, но сказать, что она превратилась в город исключительно для богатых людей нельзя. Здесь можно купить не только элитное жилье, но и квартиры эконом-класса, в том числе на вторичном рынке.

В Истре есть два новых микрорайона – Восточный и Малая Истра, которые стоят практически в лесу. Когда здесь появится достаточно школ и садиков, будет совсем здорово. Сейчас квартиру-студию в этих районах можно купить за 1,5-1,7 миллиона рублей.

Насколько я знаю, особых проблем с детскими садами и школами в Истре нет. Муниципальные школы в Истре очень хорошие, по крайней мере, в самом городе. Об этом свидетельствует и уровень мероприятий, в которых участвуют наши школьники, и рейтинг вузов, в которые они поступают.

Дорогие частные учебные заведения в городском округе, конечно же, тоже есть. Например – Павловская гимназия в Павловской слободе. Она занимает высокие позиции в рейтингах лучших образовательных учреждений Подмосковья, а в числе преподавателей много известных людей, например, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова.

С медициной в Истре тоже все нормально – есть государственные и частные медучреждения. Нужды искать медицинские услуги в Москве никакой нет.

Ехать в гипермаркеты по МКАДу тоже нет необходимости - недавно у нас открылись «Лента» и «Леруа Мерлен».

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Все для удобства людей

© из личного архива героини

Истра очень удобна с точки зрения транспортной доступности. Всего 40 с небольшим километров отделяют ее от Москвы. Истринцы ездят на работу в Москву, а москвичи - в Истру. Если грамотно рассчитать время выезда, можно обойти все пробки. Для меня вообще не проблема сесть в машину и поехать в Москву на рабочее совещание. Час – и ты на месте, или чуть больше часа, если с пробкой. У кого нет автомобиля, может доехать на электричке или на автобусе. Комфорта меньше, но по времени практически то же самое.

Вообще из Истры ездить никуда особенно не надо, потому что здесь есть все для отдыха. Например, очень интересные рестораны и гостиницы, места с особой атмосферой, которую сразу чувствуешь. И это не бизнес-ход, а какое-то очень правильное мышление людей. В одном заведении попадаешь в крестьянскую избу, в другом – во французский Прованс, у каждой точки есть свои яркие особенности.

А Истринское водохранилище?! Какой смысл уезжать и где-то далеко искать отдых на воде, если мы можем сесть в машину и через 20 минут оказаться на прекрасном живописном водохранилище? Помимо пляжного отдыха здесь много мест для рыбалки. Я ее очень люблю, и с мужчинами своей семьи часто отправляюсь рыбачить.

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Знаменитые дачники и уровень цен

© из личного архива героини

Места на Истре действительно уникальны. Поэтому многие известные люди здесь живут или строят дачи. Например, много знаменитостей живет в поселке НИЛ, который расшифровывается как «Наука. Искусство, Литература». Среди них – народный артист Александр Ширвиндт. В поселке рядом с Истрой дача у певца Юрия Лозы.

Знаменитостей можно встретить прямо на улицах Истры, в Ново-Иерусалимском музее и в монастыре, так что сделать селфи со звездой не составляет труда.

Конечно, уровень цен в магазинах у нас достаточно высокий, на что коренные истринцы часто жалуются. Однако здесь есть места, где можно купить подешевле продукты и какие-то вещи. Тот, кто не хочет переплачивать, – найдет возможность этого избежать. У нас есть и гипермаркеты, и маленькие магазинчики в формате «у дома».

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Сырный и другие виды туризма

© из личного архива героини

Истра – город, который популярен и у дачников, и у туристов. И дело не только в знаменитом монастыре и МВК «Новый Иерусалим», который проводит художественные выставки высокого мирового уровня. На Истре около сорока храмов, они все очень интересные, самобытные и красивые. Когда-то истринская земля была богата и усадьбами. Сейчас в хорошем состоянии находится усадьба Покровское-Рубцово, которая связана с именем ее последнего владельца - мецената Саввы Морозова. В этой усадьбе гостили МХАТовцы, приезжал А.П. Чехов. Однако сейчас усадьба находится в частной собственности. Еще одна усадьба есть в поселке Снегири – это бывшая усадьба графа Кутайсова. Сейчас на этой территории расположен дом отдыха «Снегири». Попасть на территорию и погулять там – просто шикарно!

Истра связана и с темой Великой Отечественной войны. Волоколамско-Истринское направление было одним из главных в битве за Москву. Войне посвящены Ленино-Снегиревский военно-исторический музей и частный музей в деревне Падиково, в котором хранятся уникальная военная техника и редкие виды оружия. Последний можно посетить совершенно бесплатно.

У нас развивается и событийный туризм. Так, истринский сыровар Олег Сирота организовал ежегодный сырный фестиваль - с каждым годом мероприятие привлекает все больше посетителей и сыроваров.

Сама сыроварня «Русский пармезан» - настоящий прорыв для Истры. Очень надеюсь, что Олег разработает особую истринскую рецептуру сыра, и у нас появится собственный гастрономический бренд.

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