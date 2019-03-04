РИАМО – 4 мар. В Краснознаменске в срезах цветов альстромерии, происхождением Нидерланды, выявлен карантинный для РФ объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Так, 21 февраля была проведена проверка на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал».

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», – отмечается в сообщении.

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.