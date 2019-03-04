РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 мар. Шестерых сотрудников обслуживающих компаний в городском округе Подольск приговорили к лишению свободы на срок от 4 лет в колонии общего режима, из-за их халатности от отравления погибли люди, сообщила «РИАМО в Подольске» представитель Главного следственного управления СК России по Московской области.

В январе 2017 года в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей двумя работниками ООО «ППС ТеХ» и одним работником жилищно-эксплуатационной компании произошло засорение каналов дымохода и вентиляции газового оборудования в одном из домов Подольска. Это привело к отравлению окисью углерода девяти человек, трое из которых погибли.

«Собранные следственным отделом по Подольску ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора шести сотрудникам обслуживающих компаний. Они признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц», – сказала представитель ведомства.

Она добавила, что уголовное дело в отношении одного из работников ООО «ППС ТеХ» было выделено в отдельное производство в связи с его временным психическим расстройством и помещением в психиатрический стационар. Следствием проведен большой объем работы: допросили более 100 человек, провели порядка 30 экспертиз.

По словам представителя, суд назначил трем сотрудникам обслуживающих компаний наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 4,6 лет условно – в отношении них применили акт об амнистии, трем остальным назначили наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до более 5 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Один из фигурантов являлся обвиняемым по аналогичному уголовному делу. Так, в 2013 году в результате ненадлежащего исполнения обязанностей работниками той же организации и сотрудником жилищно-ремонтного предприятия №9 в Подольске произошло засорение каналов дымохода и вентиляции еще в одном доме. Это привело к отравлению шести человек, трое из которых скончались.