РИАМО – 4 мар. В Москве купившие книги о династии Романовых или Рюриковичей смогут в марте бесплатно посетить мультимедийную выставку «Россия – Моя история», сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы проекта «Моя История».

«Посетить мультимедийные выставки проекта в марте бесплатно смогут все купившие книжные наборы «Романовы» или «Рюриковичи» в сувенирной лавке. В акции участвуют эксклюзивные издание, доступные только в исторических парках», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что набор коллекционных изданий «Рюриковичи» и «Романовы» является продолжением мультимедийных выставок «Россия-Моя история» и представляет собой серию увлекательных книг об основных вехах истории нашей страны.

Трехтомник включает в себя сборник цитат великих россиян, подборки редких фактов из российской истории и путеводитель по основным свершениям славных династий.

«Последовательная подборка исторических событий, понятный и легкий текст, красочные иллюстрации, выполненные знаменитыми отечественными художниками, помогут освежить в памяти недавнее посещение исторического парка и с интересом провести время. Каждый, кто приобрел в марте набор из трех изданий сможет, предъявив его в кассе, получит два билета на любую из экспозиций мультимедийного парка «Россия – Моя история». Стоимость одного набора 300 рублей», – добавил представитель пресс-службы.

Собеседник напомнил, что исторический парк «Россия – Моя история» начал работу после масштабного обновления в 2019 году. Одними из самых крупных нововведений стали зоны, объединившие в себе квест, интерактивный аттракцион и образовательное пространство. Эти четыре новых зала расположились на экспозициях «Рюриковичи» и «Романовы» на площади более 500 квадратных метров.