РИАМО - 4 мар. Автобусы, которые столкнулись на востоке столице, принадлежат предприятиям «Мострансавто» и «Мосгортранс», пострадавших в автобусе подмосковного перевозчика нет, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы «Мострансавто».

В Москве на улице Косинская столкнулись два автобуса. Авария обошлась без пострадавших.

«Автобус «Мострансавто» ЛиАЗ-529260, <…> Люберцы, выполняя работу на маршруте №501, двигался по Косинской эстакаде в сторону метро «Выхино». При съезде на Косинскую улицу с автобусом «Мострансавто» совершил столкновение автобус «Мосгортранса». Пострадавших в автобусе «Мострансавто» нет», - сказал собеседник агентства.