РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 мар. Сотрудники Госавтоинспекции в Красногорске до 10 марта проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», инспекторы будут проверять пешеходов на соблюдение ПДД, говорится в сообщении пресс-службы 11-го батальона 1-го полка ДПС (Северный).

«В целях повышения уровня безопасности движения пешеходов, особенно в местах расположения школьных и дошкольных образовательных учреждений, а также профилактики нарушений правил дорожного движения РФ с 4 по 10 марта проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», – говорится в сообщении.

Основными задачами операции является усиление профилактической работы и надзора за неукоснительным соблюдением пешеходами и водителями ПДД в зоне пешеходных переходов и в местах их интенсивного движения, а также проверка организации дорожного движения на пешеходных переходах, в том числе в местах расположения остановок общественного транспорта, контроля по обустройству этих объектов в соответствии с требованиями ГОСТ.

Несчастный случай произошел 1 марта на Ильинском шоссе в Красногорске. Около 19:20 водитель автомобиля Volvo XC60, двигаясь в сторону автодороги М-9 «Балтия», совершил наезд на пешехода. Пожилой местный житель переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода при наличии надземного перехода в зоне видимости. Светоотражающие элементы на одежде мужчины отсутствовали. В результате наезда пешеход скончался от полученных травм на месте ДТП.

На территории подмосковного Красногорска 11-й батальон 1-го полка ДПС (Северный) контролирует ряд автомобильных дорог, в том числе часть Волоколамского, Ильинского шоссе и автомагистраль М-9 «Балтия».