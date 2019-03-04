РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 мар. Подольская сборная команда юнармейских отрядов стала бронзовым призером областных соревнований «Девушки в погонах», говорится в сообщении местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

На прошедших выходных сборная Подольска «Патриоты Подолья» отправилась на областные соревнования «Девушки в погонах» в город Воскресенск. Участие в нем приняла 31 команда со всей территории Московской области.

«В сборную команду горокруга вошли представители юнармейских отрядов: «Память» школы №18 имени Подольских курсантов, «Гвардейцы» школы №25, «Патриот» школы №31, «Поиск» Федюковской школы, «Альтаир» Толбинской школы и «Дозор» гимназии №7. По итогам всех этапов участницы подольской команды стали лучшими по стрельбе и сборке-разборке оружия. В общем зачете сборная команда горокруга завоевала почетное III место», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что девушки соревновались в девяти дисциплинах: сборке-разборке оружия, имитационной стрельбе, строевой подготовке, исторической викторине, эстафете «одеть бойца спецназа» и других.