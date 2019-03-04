РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 мар. Подольские волонтеры движения «Милосердие- Подольск» передали памперсы и лекарства двум семьям, где тяжело болеют мамы, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

«У волонтеров «Милосердия-Подольск» всегда дела, звонки, просьбы. Особенно много работы в выходные дни бывает в «Лавке добра». За прошедшие выходные четырем многодетным семьям были выданы продуктовые наборы. Сегодня (4 марта – ред.) одели одного «странника» и отправили в Калугу по месту прописки. Также двум семьям, где тяжело болеют мамы, направлены памперсы, лекарства и тест-полоски для глюкометра», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что иногда люди приходят за разовой помощью и советом. Так, в сложной ситуации оказалась одна из семей, в которой растет ребенок. Сейчас они решают жилищные проблемы и ищут работу.

Волонтеры поблагодарили за помощь всех жертвователей и особенно отметили Надежду, которая помогает волонтерскому движению не в первый раз. В этот раз она передала денежные средства на острые нужды.