РИАМО - 4 мар. В новой Москве в Щербинке построят эстакаду на Симферопольском шоссе в районе пересечения с улицей Маяковского, ее общая длина составит более 300 метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Эстакада пройдет над другой проектируемой дорогой, которая станет продолжением улицы Маяковского в сторону деревни Яковлево. Это позволит сохранить движение без снижения скорости и поможет избежать пробок. Как ранее говорил мэр Москвы Сергей Собянин, развитие транспортной инфраструктуры в ТиНАО будет продолжаться», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Эстакада появится в рамках строительства новой дороги Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево. Маршрут даст возможность прямого сообщения между Троицком, Ватутинками, Щербинкой и поселениями Остафьево и Первомайское. Общая длина дороги составит 11 километров.

Предполагается, что по всей длине ширина проезжей части составит две полосы в каждую сторону. Трасса будет оборудована карманами для остановок общественного транспорта, шумозащитными экранами и светофорами.

Проектировщик – ООО «Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных сооружений «Мосинжпроект».