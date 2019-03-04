РИАМО - 4 мар. Представительницы прекрасного пола смогут бесплатно посетить областные музеи, расположенные на территории Солнечногорска, в Международный женский день, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Двери для гостей откроют музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока и музей-усадьба Менделеева «Боблово». Акция организована министерством культуры России.

«Уверен, в этот день представительницы прекрасного пола проведут время с пользой и смогут узнать для себя множество интересных фактов, а также насладиться живописными местами Солнечногорья», – сказал глава района Владимир Слепцов.

В этом году к акции присоединились Третьяковская галерея, Всероссийский музей декоративного искусства, Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Российский национальный музей музыки и многие другие центральные и региональные музеи.