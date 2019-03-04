РИАМО - 4 мар. Московский областной центр татарской культуры имени Габдуллы Тукая в подмосковном Домодедове официально откроют в день рождения поэта 26 апреля, сообщается на сайте татарского национального центра Подмосковья.

«Церемония открытия пройдет 26 апреля 2019 года – в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В этот день весь тюркский мир, татарский народ и широкая общественность будут отмечать 133-ю годовщину «татарского Пушкина», – отмечается в материале.

Татарский культурный центр в Домодедове открыт по инициативе председателя Местной татарской национально-культурной автономии Фуада Султанова и функционирует с 2011 года. С мая 2014 года на базе этого центра зарегистрирована и действует региональная общественная организация «Татарский национальный центр Московской области», которую возглавляет Султанов.

Городской округ Домодедово, по сути, стал татарской столицей Московской области, отмечается в материале. Здесь с 2005 года ежегодно проводится общегородской татарский национально-культурный праздник «Сабантуй», собирающий около 6 тысяч человек. В 2019 году в городском парке культуры и отдыха пройдет уже XV-й юбилейный «Сабантуй».

В прошлом году РОО «ТНЦ МО» выиграла конкурс на получение гранта правительства Республики Татарстан в рамках поддержки общественных организаций в регионах РФ на создание Московского областного центра татарской культуры имени Габдуллы Тукая.

«Используя средства гранта, собственные и привлеченные средства, для вновь созданного регионального татарского центра изготовлен бронзовый Габдулла Тукай (скульптор – Рим Акчурин), проведен ремонт в помещении, собрана и размещена экспозиция, посвященная жизни и творчеству Тукая», – добавляется на сайте.

Кроме того, для центра изготовили оригинальные выставочные экспонаты, выпустили буклет, укомплектовали литературой библиотеку, а также создали уголок из предметов быта деревенской татарской семьи.