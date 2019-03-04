РИАМО - 4 мар. Полицейские в Одинцовском городском округе обнаружили героин у женщины, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«В Одинцовском городском округе в городе Голицыно у дома установлена и доставлена в отделение полиции женщина 1989 года рождения, у которой в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 3,25 грамма героина», – сказал собеседник агентства.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.