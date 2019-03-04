РИАМО - 4 мар. В 2019 году в Москве благоустроят территорию вдоль Заповедной улицы, прилегающую к реке Яузе в районе Южное Медведково, здесь появится новая парковая зона, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Общая площадь благоустройства составит 34,5 гектара. Проект разработан с учетом пожеланий местных жителей. Он предусматривает сохранение естественного баланса в окружающей природе, работы не нанесут ущерба сложившейся флоре и фауне», – рассказал Бирюков.

По его словам, объекты досуга и спорта, расположенные вдоль Заповедной улицы, сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют ремонта и реконструкции.

«Главная задача благоустройства – создание единого рекреационного пространства с уютными и комфортными зонами отдыха для москвичей всех возрастов», – уточнил он.

По пожеланиям местных жителей на эстрадной площадке «Певческое поле» обновят сцену и скамейки амфитеатра. На территории парка появится площадка для отдыха людей старшего поколения с оборудованием для настольных игр.

«Жители и местный велоклуб попросили организовать единый веломаршрут, который свяжет парк со стадионом «Отрада» с запада и с Бабушкинским парком – с востока. Мы, конечно, пойдем им навстречу. Для безопасного передвижения велосипедистов по трассе установят велосветофоры», – подчеркнул Бирюков.

Он дополнил, что в парковой зоне установят новые опоры наружного освещения, разместят камеры видеонаблюдения и элементы навигации, установят скамейки и урны, увеличат площадь цветников, обновят дорожно-тропиночную сеть с устройством разных типов покрытия.

«Также по просьбам жителей запланирован ремонт существующей хоккейной коробки. Спортивные и детские площадки с разнообразным игровым оборудованием появятся на всей территории парка», – отметил заместитель мэра.

В новой парковой зоне дополнительно высадят деревья и кустарники, а вдоль набережных рек Яузы и Чермянки обустроят прогулочные маршруты со смотровыми площадками.