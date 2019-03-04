РИАМО - 4 мар. В 2019 году в Москве благоустроят территорию вдоль Заповедной улицы, прилегающую к реке Яузе в районе Южное Медведково, здесь появится новая парковая зона, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, объекты досуга и спорта, расположенные вдоль Заповедной улицы, сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют ремонта и реконструкции.
«Главная задача благоустройства – создание единого рекреационного пространства с уютными и комфортными зонами отдыха для москвичей всех возрастов», – уточнил он.
По пожеланиям местных жителей на эстрадной площадке «Певческое поле» обновят сцену и скамейки амфитеатра. На территории парка появится площадка для отдыха людей старшего поколения с оборудованием для настольных игр.
«Жители и местный велоклуб попросили организовать единый веломаршрут, который свяжет парк со стадионом «Отрада» с запада и с Бабушкинским парком – с востока. Мы, конечно, пойдем им навстречу. Для безопасного передвижения велосипедистов по трассе установят велосветофоры», – подчеркнул Бирюков.
Он дополнил, что в парковой зоне установят новые опоры наружного освещения, разместят камеры видеонаблюдения и элементы навигации, установят скамейки и урны, увеличат площадь цветников, обновят дорожно-тропиночную сеть с устройством разных типов покрытия.
В новой парковой зоне дополнительно высадят деревья и кустарники, а вдоль набережных рек Яузы и Чермянки обустроят прогулочные маршруты со смотровыми площадками.
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