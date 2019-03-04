РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 мар. Команда каратистов подмосковных Люберец заняла первое общекомандное место в первенстве по киокусинкай, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава горокруга Владимир Ружицкий.

В минувшие выходные во дворце спорта «Триумф» прошло первенство по киокусинкай.

«В Люберцах было первенство по киокусинкай. В нем приняли участие свыше 140 каратистов из различных городов России. Наш округ (Люберцы – ред.) представляли 29 спортсменов. По итогам команда Люберец заняла первое общекомандное место», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что 11 спортсменов из Люберец завоевали первые места в личном зачете.